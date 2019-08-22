https://news.day.az/world/1149457.html Водитель вовремя выпрыгнул из окна загоревшегося автомобиля - ВИДЕО
Водитель вовремя выпрыгнул из окна загоревшегося автомобиля - ВИДЕО
Этот пугающий видеоролик показывает нам вовсе не отрывок из остросюжетного фильма, а вполне реальный случай, произошедший в Чунцине (Китай).
Водитель минивэна, загоревшегося по невыясненным причинам, оказался наделён не только хорошей реакцией, но и известной долей ловкости - мужчина очень вовремя рыбкой вынырнул из окна транспортного средства, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Именно это спасло ему не только жизнь, но и здоровье, ведь незнакомец даже не успел получить ожогов. Что же касается машины, то её быстро потушили.
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