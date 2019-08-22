Этот пугающий видеоролик показывает нам вовсе не отрывок из остросюжетного фильма, а вполне реальный случай, произошедший в Чунцине (Китай).

Водитель минивэна, загоревшегося по невыясненным причинам, оказался наделён не только хорошей реакцией, но и известной долей ловкости - мужчина очень вовремя рыбкой вынырнул из окна транспортного средства, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Именно это спасло ему не только жизнь, но и здоровье, ведь незнакомец даже не успел получить ожогов. Что же касается машины, то её быстро потушили.

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