В Татарстане за разбитое сердце девушка разбила машину своего возлюбленного. Вооружившись палкой, она крушила легковушку.

Под удар попало все - стекла, зеркала. Вкус мести сладок, и дама с упоением наслаждалась, даже не скрывая своей радости. На душе сразу полегчало. Кто-то из очевидцев уже вызывал полицию. И вот, кажется, все-таки нашелся человек, который осмелился подойти ближе, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Из женской солидарности автовладелица не мешает вершить возмездие и лишь попросила разрешения спокойно отогнать от греха подальше свою машину.

Развод теперь гарантирован. А вот будет ли изменщик писать заявление на свою уже бывшую даму сердца, пока неизвестно.

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