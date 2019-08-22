Случайной прохожей очень повезло остаться в живых после того, как крыша жилого дома в Синьчжоу (провинция Шаньси, Китай) обрушилась.

Незнакомка успела отскочить и оказаться в безопасном месте, да и вообще в результате инцидента пострадавших не оказалось, вот только 9 автомобилей, припаркованных возле здания, получили поврежденияе, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Имеются сведения, что жители ещё в марте обращались к лицам, ответственным за их дом, жалуясь на то, что крыша находится не в самом лучшем состоянии. В данный момент началось расследование - властям предстоит выяснить, кто будет отвечать за обрушение, которое могло закончиться куда более трагическим образом.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!