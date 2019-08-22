В Польше молния убила нескольких туристов
Несколько человек погибли в результате удара молнии в группу туристов на горном массиве Гевонт (Западные Татры) на юге Польши. Еще несколько десятков человек ранены, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Точное число пострадавших пока неизвестно. По предварительным данным, в их числе как минимум один ребенок, которого спасатели пытаются реанимировать прямо на горной вершине.
Пребывание на Гевонте во время грозы считается опасным, поскольку установленный там памятный металлический крест притягивает молнии. Утром в четверг погода в этом районе была солнечной и ничто не предвещало начала грозы. Поэтому несколько групп туристов и отправились в горы.
Гевонт - горный массив протяженностью в 2,7 км, высшая точка гора Вельки Гевонт высотой 1894 метра.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре