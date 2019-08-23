На грани смерти: серферы прокатились с акулами и выжили - ВИДЕО
Группа калифорнийских серферов чуть было не лишилась жизней из-за собственной невнимательности, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Рассекая на досках по волнам, они не заметили нескольких белых акул в непосредственной близости.
Шокирующие кадры, снятые с дрона, были опубликованы в Сети.
На них видно, как мужчины выполняют трюки, приближаясь к хищникам. Спустя пару секунд один из серферов падает в воду в считанных метрах от акул, а другой "подрезает" хищника на доске.
К счастью, в целости и невредимости мужчинам удалось добраться до берега.
Сами серферы, как передает Daily Mail, не меньше удивлены, что трагедии удалось миновать.
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