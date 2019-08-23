Двое мужчин, отправившихся вместе со своими подругами в парк развлечений американского курортного города Панама Сити Бич, и представить себе не могли, что поездка на одном из аттракционов чуть не станет для них последней. Посмотрите, что произошло с тросом аттракциона непосредственно перед запуском, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.



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