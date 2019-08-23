Рыбак снял на камеры НЛО, пустившийся в погоню за самолетом - ВИДЕО
Житель Глазго (Кентукки, США), отправившийся на рыбалку, в какой-то момент кинул взгляд в чистое голубое небо и увидел летящий самолёт, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Приглядевшись к этому зрелищу внимательнее, рыбак позабыл обо всём на свете и принялся снимать видеоролик, впоследствии очень заинтересовавший уфологов. Рядом с самолётом перемещалась крошечная, но вполне заметная светящаяся точка.
Всё выглядит так, как будто НЛО пытается играть с самолётом в какие-то причудливые догонялки. Многим зрителям понравились кадры, сделанные очевидцем, но некоторые предположили, что никакого НЛО не было, и рыбак принял за корабль пришельцев маленький самолёт, по какой-то причине сопровождавший своего крупного "коллегу".
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