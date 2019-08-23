Житель Глазго (Кентукки, США), отправившийся на рыбалку, в какой-то момент кинул взгляд в чистое голубое небо и увидел летящий самолёт, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Приглядевшись к этому зрелищу внимательнее, рыбак позабыл обо всём на свете и принялся снимать видеоролик, впоследствии очень заинтересовавший уфологов. Рядом с самолётом перемещалась крошечная, но вполне заметная светящаяся точка.

Всё выглядит так, как будто НЛО пытается играть с самолётом в какие-то причудливые догонялки. Многим зрителям понравились кадры, сделанные очевидцем, но некоторые предположили, что никакого НЛО не было, и рыбак принял за корабль пришельцев маленький самолёт, по какой-то причине сопровождавший своего крупного "коллегу".

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!