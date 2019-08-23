К сожалению, в наше время есть немало людей, которые, заметив на чужом крыльце посылку, не устоят перед искушением и украдут её.

А вот семья Ньюманов из Торнхерста (Пенсильвания, США), лишившаяся коробки собачьего корма, заказанного по почте, напрасно сетовала на "человеческий фактор". Посмотрев запись с камеры видеонаблюдения, обокраденные домовладельцы поняли, что посылку утащил медведь - и остаётся только пожелать ему приятного аппетита, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Видеозапись, которую Ньюманы выложили в интернет, попалась на глаза представителям фирмы, производящей собачий корм. Компания проявила щедрость и предложила клиентам новую бесплатную коробку взамен похищенной.

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