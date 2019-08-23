Наверняка, этот незнакомец, снятый на видео в тренажёрном зале Нэшвилла (Теннесси, США), является большим любителем пива, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Можно видеть, как чудак тренируется с гантелью, но делает это в весьма оригинальной и забавной манере, представляя, что в руке у него не спортивный снаряд, а банка с пенным напитком.

Мужчина делает вид, что открывает банку и отпивает из неё, а после, переложив гантель в другую руку, повторяет это необычное упражнение.

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