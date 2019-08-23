Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Дажвад Зариф в ходе визита в Норвегию заявил, что, пока он будет жив, "никто не посмеет отобрать хоть каплю Каспийского моря у иранцев". Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Министр отметил, что Иран - это страна, пережившая войну и санкции, которую при всем при этом за последние 40 лет не поддерживало ни одно иностранное государство. Иранцы твердо охраняют свою независимость и целостность, поэтому никто не смеет претендовать на иранскую сухопутную и морскую территорию, в том числе на его законную часть Каспийского моря.

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