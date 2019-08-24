В Ковдорском районе Мурманской области 34-летний электромонтажник едва не сгорел заживо во время работ на местном горно-обогатительном комбинате.

Специалиста ударило током в шесть тысяч вольт, когда он начал демонтировать старый резервный кабель. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, с ожогами 50 - 60% тела (20 - 30% из них глубокие ожоги) и ожоговым шоком второй степени, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Предварительно известно, что монтажник приступил к работам, не надев защитной формы и не проверив отсутствие тока в кабелях.

Несчастный случай произошел еще 10 июля, однако кадры происшествия Следственный комитет разместил в интернете только сейчас. На записи видно, что монтажники приступили к работам, но в какой-то момент происходит вспышка, сопровождаемая выбросом пламени и дыма, рабочие разбегаются, а одного из них бросает в сторону.

Возбуждено уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью.

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