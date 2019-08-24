Верный пес предотвратил ограбление охраняемого им жилища в Индии - ВИДЕО
Видеокамера безопасности, установленная во дворе жилища, 18 августа запечатлела проникновение воришки на охраняемую собакой территорию.
Молодой человек решил воспользоваться отсутствием хозяев и перелез через забор, а затем попытался ограбить жилище. Но верный пёс породы акита-ину предотвратил грабёж и, напав на налётчика, опрокинул его на землю, а затем выпроводил его со своей территории, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Вернувшиеся позже из отпуска хозяева, просмотрев видеозаписи, опознали в грабителе младшего брата домовладельца. Полицейским не составило труда арестовать неудачливого воришку, о дальнейшей судьбе которого ничего не уточняется.
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