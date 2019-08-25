Instagram-модель Лилиану дель Кармен Кампос Пуэлло (Liliana del Carmen Campos Puello) обвинили в том, что она принуждает несовершеннолетних девушек заниматься сексом за деньги. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

48-летнюю женщину, также известную как La Madame, в настоящий момент судят в колумбийском городе Картахена. По данным правоохранителей, оттуда она управляла сетью подконтрольных ей девушек вместе с 17 другими осужденными. Полиция задержала их в июле 2018 года.

По данным следователей, Пуэлло обманом заставила работать на себя как минимум 400 девушек. Предполагается, что она выбирала жертв из бедных семей и приглашала их в Картахену, обещая работу моделями. Однако как только девушки прибывали к ней, она отбирала у них документы и деньги.

Женщина принуждала девушек обслуживать своих клиентов, среди которых были знаменитости и политики. На многих из жертв были тату, помечающие их принадлежность к сутенеру.

На снимках в Instagram Пуэлло позировала с деньгами, на яхтах и с дорогостоящими аксессуарами.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!