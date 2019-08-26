Президент США Дональд Трамп несколько раз предлагал на закрытых брифингах Совета нацбезопасности бороться с ураганами с помощью ядерных бомб. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на неназванных участников подобных закрытых заседаний, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ходе одного из брифингов, посвященных урагану, Трамп поинтересовался, почему нельзя ударить по стихии с помощью ядерного оружия, отмечается в публикации. "Они [ураганы] формируются у побережья Африки, далее движутся через Атлантику, а мы ударим в самый центр и рассеем ураган. Почему мы не можем так сделать?" - цитирует источник высказывания президента. Один из присутствовавших поддержал идею главы Белого дома: "Сэр, мы рассмотрим это". Другие участники были шокированы предложением президента.

На просьбу издания прокомментировать данную информацию Белый дом ответил: "Мы не комментируем частные разговоры, которые мог или не мог вести президент со своей командой по национальной безопасности". Как отмечает портал, идея не получила развития.

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