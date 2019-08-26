Бесстрашный работник АЗС смог вырвать пистолет у вооруженного грабителя и застрелить злодея.

Дерзкое, но бесславно окончившееся ограбление автозаправки попало на видео, передает Day.Az со ссылкой нa ren.tv.

В ролике с камеры наблюдения видно, как на АЗС подъехали два злоумышленника на мотоцикле, один из которых с пистолетом вошел в магазин при заправке.

Грабитель, угрожая оружием, попытался завладеть деньгами.

Работник заправки в подходящий момент вступил в схватку со злодеем, в борьбе он смог вырвать у преступника пистолет и выстрелить в нападавшего. При этом пособник грабителя скрылся на мотоцикле.

Одержавший победу над грабителем работник надел кепку и вышел из помещения.

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