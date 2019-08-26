Турецкое командование перебросило к сирийской границе в район расположения турецко-американского Центра проведения совместных операций колонну бронетехники. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщает телеканал CNN Turk.

Техника вышла с территории командования 20-й бронетанковой бригады в Шанлыурфе и проследовала в расположение Третьего командования погранвойск на границе с Сирией в районе Акчакале. В этой военной части 24 августа начал работу Центр проведения совместных операций Турции и США. В составе колонны были танки, бронемашины, грузовики с боеприпасами.

О целях переброски войск не сообщается, однако турецкое командование в последние месяцы планомерно наращивает присутствие войск на границе с Сирией.

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