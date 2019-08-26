https://news.day.az/world/1150351.html Дональд Трамп сделал заявление по Китаю
Дональд Трамп сделал заявление по Китаю
Представители Китая выразили готовность к продолжению консультаций по торговым вопросам, Вашингтон приветствует этот шаг. Об этом заявил в понедельник американский лидер Дональд Трамп перед встречей с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Группы семи (G7), который проходит во французском Биаррице, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По словам Трампа, представители Китая вечером в воскресенье позвонили американским официальным лицам и выразили готовность продолжить консультации. "Мы возвращаемся к диалогу", - сказал Трамп. По его мнению, руководство КНР понимает, что "это верный шаг".
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