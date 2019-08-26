Жителю Великобритании Марку Дэвису удалось запечатлеть на камеру легендарного совочеловека, о котором ходят легенды в Великобритании.

Уникальные кадры охотнику за приведениями удалось снять на кладбище в Корнуолле, сообщает Mirror.

Согласно преданиям, получеловек-полусова обитает на кладбище с 20-х годов XX века, о нем знают множество местных жителей, передает Day.Az со ссылкой нa ren.tv.

Мужчина смог зафиксировать существо на специальную камеру, регистрирующую вспышки электромагнитной энергии. По словам очевидца, совочеловек уселся на дерево и шипел, после чего пролетел над головой исследователя. Напарник Дэвиса даже получил царапины на руке, у мужчин также сломалась камера после встречи с загадочным существом.

Дэвис утверждает, что существо представляет опасность, и не советует появляться на кладбище в одиночестве.

Предание гласит, что впервые совочеловека увидели на кладбище две девочки в 20-е годы XX века, после встречи с ним семье пришлось бежать из города. Об этой истории сообщили местные газеты. Последний раз полусову-получеловека видели в 1976 году.

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