В Китае примут меры, если США дополнительно повысят пошлины
Китай предпримет необходимые ответные меры, если США дополнительно повысят пошлины на китайские товары, угрозы на Пекин не подействуют, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Этот шаг США является серьезным нарушением договоренностей лидеров двух стран в Осаке. Должен сказать, что угрозы и устрашение не сработают с Китаем... Если США на самом деле пойдут на этот шаг, то Китай продолжит предпринимать необходимые меры для обеспечения своих законных прав и интересов", - заявил дипломат.
По его словам, действия США демонстрируют полное пренебрежение правилами многосторонней торговли, подрывают интересы обеих стран, целостность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, а также оказывают негативное влияние на международную торговлю и экономический рост.
"Мы призываем США воздержаться от неправильной оценки ситуации и прекратить ошибочных действия", - указал он.
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