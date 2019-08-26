Китай предпримет необходимые ответные меры, если США дополнительно повысят пошлины на китайские товары, угрозы на Пекин не подействуют, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Этот шаг США является серьезным нарушением договоренностей лидеров двух стран в Осаке. Должен сказать, что угрозы и устрашение не сработают с Китаем... Если США на самом деле пойдут на этот шаг, то Китай продолжит предпринимать необходимые меры для обеспечения своих законных прав и интересов", - заявил дипломат.

По его словам, действия США демонстрируют полное пренебрежение правилами многосторонней торговли, подрывают интересы обеих стран, целостность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, а также оказывают негативное влияние на международную торговлю и экономический рост.

"Мы призываем США воздержаться от неправильной оценки ситуации и прекратить ошибочных действия", - указал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Решение Трампа последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.

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