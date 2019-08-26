Иран продал нефть с танкера Grace 1, задержанного в июле властями Гибралтара (заморская территория Великобритании). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

По словам представителя иранского правительства Али Рабии, новый владелец будет решать, как распорядиться грузом.

4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства. 15 августа Гибралтар освободил иранское судно и танкер покинул эту территорию. В Организации портов и судоходства Ирана сообщили, что танкер, ранее ходивший под флагом Панамы, сменил название с Grace 1 на Adrian Darya и направится в один из средиземноморских портов.

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