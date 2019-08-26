В китайском городе Гаою, провинция Цзянсу, 20-летняя девушка попала под движущийся грузовик и отделалась царапиной на ноге. Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, опубликовал сайт Newsflare.

Грузовик столкнулся с электросамокатом девушки, которая пересекала перекресток. Автомобиль продолжил движение, переехал самокат и остановился лишь через несколько секунд, передает Day.Az со ссылкой нa lenta.ru.

После столкновения девушка упала на проезжую часть и оказалась под грузовиком. Чтобы не попасть под колеса, она поджала руки и ноги. Ей удалось самостоятельно выбраться из-под машины, после чего она подошла к кабине и постучалась к водителю.

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