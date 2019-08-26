https://news.day.az/world/1150451.html Иран продал груженный нефтью танкер
Иран продал груженный нефтью танкер
Иран продал нефтяной танкер "Adrian Darya" (ранее Grace 1), сказал официальный представитель правительства Ирана Ари Рабии на пресс-конференции. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на информационный портал entekhab.ir, передает Day.Az.
Как сказал Рабии, он не знает, где сейчас танкер. Определять куда он будет следовать будет клиент, купивший нефть вместе с танкером.
Отметим, что четвертого июля по требованию США в Гибралтаре был задержан иранский танкер Grace 1, подозреваемый в нарушении режима санкций по отношении Сирии. Танкер, переименованный в "Adrian Dаrya", покинул Гибралтар 19 августа.
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