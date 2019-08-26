Житель британского города Эйлсбери, графство Бакингемшир, наткнулся у себя в гараже на бесценное средневековое кольцо. Об этом сообщает издание The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

81-летний Том Кларк (Tom Clark), увлеченный кладоискатель, обнаружил кольцо еще в 1979 году с помощью металлодетектора на одной из ферм недалеко от дома. Тогда мужчина не придал большого значения находке, однако отнес ее вместе с другими выкопанными предметами в музей. Там ему сказали, что все эти вещи были изготовлены относительно недавно и не представляют ценности, поэтому он сложил их в металлическую банку, оставил в доме и забыл о них.

"Тогда я занимался поиском сокровищ с помощью металлодетектора всего десять лет и не понял, что это кольцо особенное. К тому же оно было сломано и потемнело", - признался Кларк.

В 2011 году мужчина наткнулся на металлическую банку с кольцом, когда разбирал вещи в доме умершей матери, но отнес контейнер к себе в гараж, не заглядывая внутрь.

Наконец, несколько месяцев назад он решил выбросить все лишнее из гаража и увидел кольцо. На этот раз он понял, что украшение может быть древним, и отнес его к оценщику. Экспертиза показала, что кольцу около 670 лет - оно было изготовлено в середине XIV века.

Кларк решил выставить украшение на аукцион, который пройдет во вторник, 27 августа. Ожидается, что кольцо продадут за 10 тысяч фунтов.

"Это редкое и элегантное украшение. Я бы очень хотел знать, кому оно принадлежало", - отметил британец.

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