Правительство Китая призывает США прекратить провоцировать новую гонку вооружений и выполнять обязательства в рамках международного режима ограничения вооружений. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник на брифинге прокомментировал поручение президента России Владимира Путина проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Проведение США ракетных испытаний, которые ранее были запрещены договором, демонстрирует, что истинная цель выхода американской стороны из соглашения (Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) - прим. ТАСС) заключалась в том, что развязать себе руки и достичь одностороннего военного превосходства. Такой шаг приведет к новому витку гонки вооружений и усилению военной конфронтации", - подчеркнул он.

"Это оказало серьезный негативный эффект на международную и региональную безопасность. Призываем США отказаться от мышления времен холодной войны и игр с нулевой суммой, проявлять сдержанность, честно соблюдать действующий международный режим в сфере ограничения вооружений и тем самым внести вклад в глобальный стратегический баланс и стабильность, а также международный и региональный мир", - резюмировал дипломат.

США 18 августа впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км. Представители США неоднократно заявляли о возможности летного испытания крылатой ракеты наземного базирования в конце августа. В середине марта сотрудники Пентагона поясняли, что речь идет об испытании ракеты Tomahawk на дальность около 1 тыс. км.

Кроме того, в ноябре Министерство обороны США планирует провести испытание баллистической ракеты наземного базирования промежуточной дальности. По свидетельству Пентагона, испытываться будет "совершенно новая ракета", схожая с Pershing II. Американские ракеты Pershing II были уничтожены к 1991 году в рамках выполнения ДРСМД.

2 августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД. МИД РФ также подтвердил, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США.

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