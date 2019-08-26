Великобритания должна продолжать выполнять все свои обязательства перед ЕС, которые были взяты ею во время членства в Евросоюзе, даже в случае выхода страны из объединения без договора об условиях этого процесса. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в этом соглашении были и остаются положения по границе с Ирландией.

"Все обязательства, которые были взяты 28 странами, должны выполняться. Это относится и к Brexit без сделки, когда от Великобритании ожидается выполнение всех обязательств, взятых ею во время членства в Евросоюзе", - сказала Андреева на брифинге.

Так называемый "жесткий" Brexit, или Brexit без сделки, предполагает, что с момента отделения страны от ЕС к ней перестанет применяться все регулирование Евросоюза. Однако в ЕС существует, к примеру, общий бюджет, планирование которого осуществляется на основе семилетних финансовых планов. Основную часть бюджета ЕС составляют взносы государств союза.

Новый британский премьер Борис Джонсон предлагает ЕС исключить из соглашения о Brexit положение о границе в Ирландии, так как это поможет утвердить в британском парламенте сделку и выйти из Евросоюза в "штатном" режиме. Евросоюз регулярно высказывается против внесения изменений в документ.

Кроме того, накануне Джонсон заявил, что в случае выхода государства из ЕС без соглашения Евросоюз не получит "и никаких юридических обязательств" от страны в размере 39 миллиардов фунтов.

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