Итальянские правоохранители ведут поиски гражданина Польши, который в воскресенье сбежал из неаполитанской тюрьмы по связанным простыням, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ориентировку и фотографию 32-летнего преступника, который находился в заключении после убийства гражданина Украины в декабре прошлого года, распространило полицейское управление Неаполя. Сбежавшего называют "очень опасным" и призывают тех, кто его увидел, сразу сообщить в экстренные службы.

Роберт Лисовски убил украинца после ссоры из-за женщины. Тот заступился за свою знакомую, которой злоупотребляющий алкоголем поляк оказывал знаки внимания.

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