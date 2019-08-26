https://news.day.az/world/1150474.html В Италии мужчина сбежал из тюрьмы по простыням
В Италии мужчина сбежал из тюрьмы по простыням
Итальянские правоохранители ведут поиски гражданина Польши, который в воскресенье сбежал из неаполитанской тюрьмы по связанным простыням, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ориентировку и фотографию 32-летнего преступника, который находился в заключении после убийства гражданина Украины в декабре прошлого года, распространило полицейское управление Неаполя. Сбежавшего называют "очень опасным" и призывают тех, кто его увидел, сразу сообщить в экстренные службы.
Роберт Лисовски убил украинца после ссоры из-за женщины. Тот заступился за свою знакомую, которой злоупотребляющий алкоголем поляк оказывал знаки внимания.
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