Спецслужбы Австралии сообщили о "беспрецедентных масштабах" иностранного шпионажа внутри страны. Как сообщил в понедельник глава Национального агентства внутренней разведки (ASIO), не так давно в стране удалось раскрыть широкую сеть шпионов из Руанды, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам экспертов агентства, население Австралии "не до конца осознает масштабы угрозы и не понимает, как легко бывает завербовать вновь прибывших мигрантов в качестве шпионов или даже террористов". "Иностранное вмешательство и шпионаж сегодня осуществляются в беспрецедентных масштабах, при этом угроза безопасности исходит от действий и намерений небольшого числа лиц, которые стремятся причинить вред Австралии", - сказал представитель пресс-службы ASIO.

Политолог Джон Блэксленд - профессор Австралийского национального университета отметил, что отчет ASIO выглядит весьма правдоподобным, но показывает лишь одну из сторон проблемы. "Мы знаем, что многие страны пытаются использовать своих граждан, проживающих в Австралии, чтобы повлиять на решения, принимаемые государственными учреждениями, корпорациями и учебными заведениями в их пользу. Иногда это достигается путем внедрения шпионов в дипломатические миссии, но также может включать шантаж или принуждение беженцев и мигрантов стать информаторами, и все сказанное можно отнести не только к Руанде, но и к целому ряду стран, включая Китай", - отметил Блаксланд.

По словам экспертов, наиболее уязвимыми перед вербовкой оказываются мигранты и беженцы, поскольку на родине часто остаются их семьи и родственники, которых могут использовать в качестве средства для оказания давления.

Впрочем, признавая существующую угрозу, в ASIO отмечают, что "нельзя ставить под сомнение репутацию всех мигрантов". "Крайне важно избегать предвзятых оценок, потому что они будут сеять страх в нашем обществе и создавать неверное мнение о сообществах, которые вносят позитивный вклад в австралийскую жизнь, экономику и культуру", - сказал пресс-секретарь ASIO.

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