Даже странно представить, что в мире существуют люди, готовые уткнуться в мобильный телефон во время поездки на скутере, передает Day.Az со ссылкой нa 120.su.

В то время, когда нужно следить за дорогой, эта незнакомка предпочла смотреть на экран мобильника, за что и поплатилась - женщина съехала с проезжей части и слишком близко познакомилась со столбом.

Неизвестно, где именно были сняты эти кадры. Впрочем, это и не столь важно - гораздо интереснее было бы узнать, сделает ли главная героиня хоть какие-то выводы из своего болезненного приключения.

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