Житель города Синьюй (провинция Цзянси, Китай) совершил неосторожный манёвр, приведший к неожиданным последствиям, передает Day.Az со ссылкой нa 120.su.

Незнакомец, управлявший трёхколёсным мотоциклом, задел ограждение между полосами шоссе и тем самым вызвал принцип домино - примерно 40 метров забора повалилось. Зрелище это выглядит даже немного забавно, вот только двум автомобилистам, остановившимся на светофоре, оказалось не до смеха, ведь упавшее заграждение задело их машины.

Виновник курьёзного инцидента поспешил скрыться с места происшествия, и в данный момент его разыскивает полиция.

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