По меньшей мере 53 человека получили травмы в результате ДТП с участием автобуса на северо-востоке Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в понедельник телерадиокомпания IRIB.

По его данным, ДТП произошло неподалеку от города Мешхед.

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