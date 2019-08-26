https://news.day.az/world/1150510.html Крупная авария в Иране, пострадали десятки человек
Крупная авария в Иране, пострадали десятки человек
По меньшей мере 53 человека получили травмы в результате ДТП с участием автобуса на северо-востоке Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в понедельник телерадиокомпания IRIB.
По его данным, ДТП произошло неподалеку от города Мешхед.
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