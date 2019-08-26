Президент США Дональд Трамп пропустил сессию саммита "Группы семи", посвященную вопросам климата, из-за двусторонних встреч в то же время. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

"У президента были запланированные встречи и двусторонние контакты с Германией и Индией, поэтому вместо него присутствовал высокопоставленный представитель администрации", - цитирует ее слова Белый дом.

Между тем агентство Ассошиэйтед пресс отмечает, что рабочий график Трампа в этот день сдвинулся. В частности, его встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель началась на два часа позже запланированного. Сама Меркель потом присутствовала на обсуждении темы климата.

Потом на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Трамп на прямой вопрос о том, будет ли он на сессии по климату, ответил уклончиво, констатировав только, что "хочет чистого воздуха и чистой воды".

Трамп 1 июня 2017 года официально объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

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