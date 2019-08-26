Власти Индии рекомендуют не провозить в самолете некоторые модели MacBook Pro
Управление гражданской авиации Индии призвало пассажиров отказаться от провоза в самолетах 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro производства компании Apple определенных годов выпуска, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"После отзыва нескольких моделей старого поколения 15-дюймовых MacBook Pro из-за угрозы безопасности мы просим пассажиров не провозить данную технику в багаже и ручной клади", - приводит в понедельник заявление Управления агентство ANI.
В июне Apple сообщило об отзыве этих ноутбуков в связи с риском перегрева их батарей, который может привести к возгоранию. 14 августа Федеральное авиационное управление США также приняло решение о недопуске данных устройств на борт лайнеров американских перевозчиков. Соответствующий запрет также ввели авиакомпании Thai Airways и Singapore Airlines.
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