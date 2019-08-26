Женщинам в Иране разрешено посетить матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Ирана и Камбоджи, который пройдет 10 октября. Об этом сообщает портал Inside the Games, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, такое заявление сделал заместитель министра спорта Джамшид Тагизаде, которого процитировало Информационное агентство Исламской Республики Иран.

Также сообщается, что Азиатская конфедерация футбола (AFC) совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) проводят работу, целью которой является обеспечение женщинам возможности посещать футбольные матчи в Иране в будущем.

Несколько женщин были арестованы в Тегеране в июне на товарищеском матче сборных Ирана и Сирии (5:0). Согласно республиканским законам, женщинам запрещено находиться на футбольных стадионах под предлогом, что агрессивное поведение и ненормативная лексика болельщиков могут "навредить тонкой психике женщины".

В октябре прошлого года 100 женщинам было разрешено посетить товарищеский матч между командами Ирана и Боливии (2:1), а в ноябре 500 женщин присутствовали на ответном матче финала азиатской Лиги чемпионов между иранским "Персеполисом" и японской командой "Касима Антлерс" (0:0, первый матч - 0:2).

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!