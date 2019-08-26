Американец откусил голову живому аллигатору
Жителю американского города Лафейетт, штат Луизиана, грозит тюремный срок за убийство молодого аллигатора. Об этом сообщает газета The Acadiana Advocate, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В июне 23-летний Клейтон Вурхис (Clayton Voorhies) на глазах своих знакомых 22-летнего Джошуа Уокера (Joshua Walker) и 55-летнего Джулса Уокера (Jules Walker) откусил голову живой рептилии длиной 30 сантиметров.
Мужчину арестовали и обвинили в жестоком обращении с животными с отягчающими обстоятельствами, а также в убийстве аллигатора до начала охотничьего сезона. Его знакомых оштрафовали за незаконное хранение аллигаторов.
Жестокое обращение с животными с отягчающими обстоятельствами карается штрафом в размере от 5 тысяч до 25 тысяч долларов и лишением свободы на срок от одного до десяти лет. За убийство аллигатора до начала сезона и незаконное хранение аллигаторов в Луизиане грозит штраф на сумму от 400 до 950 долларов или тюремное заключение на срок до 120 суток.
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