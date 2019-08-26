Жителю американского города Лафейетт, штат Луизиана, грозит тюремный срок за убийство молодого аллигатора. Об этом сообщает газета The Acadiana Advocate, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В июне 23-летний Клейтон Вурхис (Clayton Voorhies) на глазах своих знакомых 22-летнего Джошуа Уокера (Joshua Walker) и 55-летнего Джулса Уокера (Jules Walker) откусил голову живой рептилии длиной 30 сантиметров.

Мужчину арестовали и обвинили в жестоком обращении с животными с отягчающими обстоятельствами, а также в убийстве аллигатора до начала охотничьего сезона. Его знакомых оштрафовали за незаконное хранение аллигаторов.

Жестокое обращение с животными с отягчающими обстоятельствами карается штрафом в размере от 5 тысяч до 25 тысяч долларов и лишением свободы на срок от одного до десяти лет. За убийство аллигатора до начала сезона и незаконное хранение аллигаторов в Луизиане грозит штраф на сумму от 400 до 950 долларов или тюремное заключение на срок до 120 суток.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!