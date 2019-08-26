Российская блогерша Олеся Сацункевич умерла в больнице после ДТП на Бали. Об этом сообщатся на странице девушки в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Блогерша попала в аварию, когда каталась на мотоцикле. У нее произошел отек мозга и началось кровоизлияние, девушка впала в кому. Местные врачи не смогли прооперировать туристку из-за нестабильного состояния, поэтому ее перевезли в Москву.

По словам знакомых Сацункевич, российские врачи ежедневно проводили обследования и мероприятия интенсивной терапии. Однако спасти пациентку не удалось.

"Сегодня Олеси не стало. Дату и место прощания сообщим позже", - говорится в сообщении.

Олеся Сацункевич вела блог о путешествиях и вегетарианстве. На ее страницу подписаны более 20 тысяч человек.

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