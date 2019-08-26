https://news.day.az/world/1150571.html Трагедия в США: молодожены погибли через несколько минут после свадьбы - ФОТО
Трагедия в США: молодожены погибли через несколько минут после свадьбы - ФОТО
Трагедия произошла в городе Ориндж. Молодожены погибли всего через несколько минут после регистрации брака.
Как передает Day.Az со ссылкой на НТВ, об этом сообщает CNN.
На выезде из суда их автомобиль столкнулся с пикапом. Автокатастрофа произошла на глазах у родственников жениха и невесты.
Как рассказали близкие, молодые люди встречались со школы. Они были очень рады начать совместную жизнь.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре