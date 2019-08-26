Трагедия произошла в городе Ориндж. Молодожены погибли всего через несколько минут после регистрации брака.

Как передает Day.Az со ссылкой на НТВ, об этом сообщает CNN.

На выезде из суда их автомобиль столкнулся с пикапом. Автокатастрофа произошла на глазах у родственников жениха и невесты.

Как рассказали близкие, молодые люди встречались со школы. Они были очень рады начать совместную жизнь.

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