https://news.day.az/world/1150586.html Бывший глава Volkswagen умер после посещения ресторана
Бывший глава Volkswagen умер после посещения ресторана
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
По данным издания, Пиех потерял сознание в ресторане в баварском городе Розенхайм в воскресенье вечером, скорая помощь доставила его в больницу, где Пиех скончался. Причина его смерти пока не установлена, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На протяжении многих лет Пиех - австриец по происхождению - являлся главой совета директором немецкого автомобильного концерна Volkswagen и одним из основных акционеров Porsche-Holding.
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