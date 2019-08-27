Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.

По данным издания, Пиех потерял сознание в ресторане в баварском городе Розенхайм в воскресенье вечером, скорая помощь доставила его в больницу, где Пиех скончался. Причина его смерти пока не установлена, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На протяжении многих лет Пиех - австриец по происхождению - являлся главой совета директором немецкого автомобильного концерна Volkswagen и одним из основных акционеров Porsche-Holding.

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