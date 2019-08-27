Каспийского тюленя, популяция которого существенно сократилась за последние 20 лет, планируется включить в Красную книгу России. Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев.

"Каспийский тюлень - его было 1 млн [особей], а стало 70 тыс. за последние 20 лет. Мы его сейчас ввели в Красную книгу Дагестана, промысел исключили для того, чтобы восстановить популяцию. В Красную книгу России тоже планируем включить в 2020 году", - сказал Карачаев.

Он уточнил, что специалисты не могут дать однозначного объяснения причин резкого сокращения популяции каспийского тюленя, а также прогнозировать сроки восстановления популяции.

"Сейчас надо научные исследования проводить, изучать, с чем это связано, может быть, с загрязнением Каспийского моря, это раз. Второе - в 2000-2001 годах у нас погибла вся килька, а тюлени ей питаются. Сейчас <...> мы изучаем, насколько [запасы кильки] восстановились", - пояснил министр.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы был присвоен статус Endangered (находящийся под угрозой исчезновения). В 2015 году в Дагестане появилась программа по сохранению данного вида.

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