В Турции обрушилась часть пешеходного моста. Об этом сообщает BBC News, передает Day.Az со ссылкой нa ren.tv.

На кадрах видно, что пешеходный мост буквально ушел под землю. Он обрушился, когда по нему шли люди. Также в образовавшуюся яму рухнула и проезжающая мимо машина.

В результате происшествия пострадали двое пешеходов. В настоящий момент они находятся в больнице.

Обрушение моста связывают с обильными дождями, обрушившимися на регион. Предполагается, что они размыли опоры конструкции, что и привело к инциденту.

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