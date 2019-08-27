https://news.day.az/world/1150651.html Молодожены погибли через несколько минут после свадьбы - ВИДЕО
Молодожены погибли через несколько минут после свадьбы - ВИДЕО
19-летний жених и 20-летняя невеста стали жертвами автокатастрофы в штате Техас.
Трагедия произошла в городе Ориндж. Молодожены погибли всего через несколько минут после регистрации брака.
На выезде из суда их автомобиль столкнулся с пикапом. Автокатастрофа произошла на глазах у родственников жениха и невесты, передает Day.Az со ссылкой нa ntv.ru.
Как рассказали близкие, молодые люди встречались со школы. Они были очень рады начать совместную жизнь.
По материалам: CNN.
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