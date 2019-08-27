В индонезийской провинции Западный Калимантан мужчина, который встречался с двумя девушками, женился на обеих, потому что не хотел их обижать. Об этом пишет сайт Unilad, передает Day.Az со ссылкой нa lenta.ru.

По словам жениха, он не хотел, чтобы одна из них страдала. "Поэтому решил жениться на обеих", - объяснил он.

По индонезийской традиции, мужчине пришлось внести выкуп за невест. Общая сумма, которую он заплатил, составила 10 тысяч индонезийских рупий.

В Индонезии разрешено многоженство. Местные законы накладывают лишь одно ограничение: мужчина должен получить разрешение на женитьбу у своей первой жены.

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