Американец, преследуемый за нападение с ножом, во время задержания угнал полицейский джип и попал в ДТП, результатом которого стала гибель двух детей, еще 10 человек пострадали. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой нa lenta.ru.

ЧП произошло в городе Дейтон американского штата Огайо. Полиция получила сообщение о нападении с ножом, а вскоре после этого - о врезавшейся в дерево машине. В обоих случаях фигурировал один и тот же подозреваемый. Когда полицейские подъехали, чтобы его арестовать, ему удалось угнать патрульную машину. Этот момент сняли на видео очевидцы.

Сообщается, что он врезался в несколько других машин и был задержан полицейскими. В результате его действий погибли двое детей и пострадали еще 10 человек, среди которых по меньшей мере семеро несовершеннолетних. Трое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемому также понадобилась госпитализация.

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