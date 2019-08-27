Второй терминал аэропорта Мюнхена временно закрыт из-за возможного проникновения неизвестного в специальную зону, которая находится после пунктов таможенного и паспортного контроля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Второй терминал и зоны B и C первого терминала в настоящее время закрыты. Как только у нас появится дополнительная информация, мы проинформируем вас по известным каналам", - говорится в сообщении на Twitter-аккаунте аэропорта.

По данным аэропорта, "человек, возможно, зашел в чистую зону терминала №2 через дверь аварийного выхода". Полиция принимает соответствующие меры.

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