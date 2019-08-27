В Великобритании установили один из самых странных мировых рекордов - байкер-экстремал разогнался до 122,5 километра в час, стоя на голове, передает Day.Az со ссылкой нa motor.ru.

Заезд проходил на аэродроме Элвингтон в Северном Йоркшире. Пиковая скорость гонщика составила 76,174 мили в час или 122,590 километра в час. Для сравнения, предыдущий рекордсмен смог разогнаться до 30 миль в час.

Марко Джордж, автор нового рекорда, опубликовал ролик на своем YouTube-канале. Как рассказал он сам, на подготовку к заезду ушло чуть больше полугода - байкер работает инженером-робототехником, а гонки на мотоциклах просто его хобби.

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