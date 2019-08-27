Китай надеется, что США откажутся от своих ошибочных действий и будут создавать условия для возобновления торговых консультаций с Пекином, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Китай прошлой ночью связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. По словам американского президента, переговоры по данному вопросу должны начаться в ближайшее время. Китай эту информацию не подтверждал.

"Мы надеемся на то, что американская сторона будет сохранять хладнокровие, вернется к разуму, прекратит свои ошибочные действия и будет создавать условия для начала двусторонних консультаций на основе взаимного уважения и равенства", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что торгово-экономические противоречия Китая и США нужно решать посредством диалога и консультаций. Китайский дипломат напомнил, что стороны провели уже 12 раундов переговоров, рабочие группы двух стран по-прежнему поддерживают контакт.

"Сожаление вызывает то, что американская сторона на днях вновь решила повысить пошлины на ввоз китайских товаров. Этот метод оказания крайнего давления целиком и полностью наносит ущерб всем сторонам и абсолютно неконструктивен", - подчеркнул Гэн Шуан.

Ранее Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Решение Трампа последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг был ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.

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