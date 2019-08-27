Водитель в последний момент покинул салон загоревшегося микроавтобуса - ВИДЕО
Момент спасения автовладельца, выпрыгнувшего через боковое стекло из микроавтобуса на запрвке, находящейся в районе Юбэй (город Чунцин, КНР), попал на видеокамеру 20 августа, передает Day.Az со ссылкой нa rai77.com.
Сунь Цзянбяо, менеджер заправочной станции, рассказал, что автомобиль загорелся, когда водитель запустил двигатель и собирался выйти, но, к счастью, один из работников АЗС выключил насос и предотвратил катастрофу. После чего возгорание в течение 40 секунд было потушено.
"Пожарная служба и другие должностные лица провели расследование и обнаружили, что в бензобаке фургона произошла утечка.
Это было старое транспортное средство и некоторые его кабели были оголенными, что вызвало пожар, когда водитель запустил двигатель", - заявил владелец АЗС.
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