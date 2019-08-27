В Неаполе прямо сейчас разыскивают убийцу, который незаметно сбежал из местной тюрьмы. Такое не удавалось никому за 100 лет ее существования.

Стоит отметить, что преступник совершил побег весьма дерзким способом: он просто слез по 5-метровой стене на связанных простынях. Перед этим 32-летний поляк посетил церковную службу, после которой незаметно улизнул, передает Day.Az со ссылкой нa ren.tv.

Это исправительное учреждение - одно из самых суровых в Италии. Оно отличается особенно тяжелыми условиями содержания. Полиция назвала сбежавшего опасным преступником и делает все возможное, чтобы его найти.

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