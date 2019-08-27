Принадлежащий китайской компании Air China авиалайнер не смог вылететь в Токио из Пекина из-за задымления салона, передает Day.Az со ссылкой нa ren.tv.

Во время посадки пассажиров в международном аэропорту Пекина на рейс CA183 из салона повалили клубы дыма. Командир экипажа заметил проблему и выключил двигатели, а пассажиров эвакуировали.

В настоящее время ведется проверка, которая выяснит причины происшествия, сообщило Центральное телевидение Китая.

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