Владивосток сегодня просто не узнать. Тропические ливни превратили город в зону стихийного бедствия: затопленные дороги и первые этажи зданий, оползни, вырванные с корнями деревья и помятые машины. На данный момент известно уже о восьми пострадавших. И это, как говорят синоптики, всего лишь репетиция. Свою истинную мощь стихия только готовится обрушить, передает Day.Az со ссылкой нa ren.tv.

Поток грязи с камнями и ветками деревьев летел с 10-метровой высоты прямо на припаркованные машины. Всего их на месте было семь штук, больше всего пострадал один из внедорожников, в котором в момент ЧП находился мужчина.

Иван Омельяненко спускался в лифте, когда сработала автомобильная сигнализация. Его седан засыпало грудой камней. В результате оказались выбиты стекла, помяты капот и крыша. Однако на свою машину он сначала даже не обратил внимания, потому что бросился вытаскивать соседа из кучи грязи.

Грязевой поток парализовал движение на оживленной городской магистрали. Коммунальные службы шесть часов разбирали завалы. В воде сейчас тонет практически весь Владивосток, дождь льет не переставая. За три часа выпала месячная норма осадков. Утонули и жилые микрорайоны, которые находятся в низине. Там вода уже затопила подвалы и скоро может войти в подъезды.

Одна из местных жительниц рассказала, что не повела ребенка в садик, который тоже оказался в зоне подтопления.

"Сегодня не повела сына в садик. С самого утра их дом топит. Вода не сходит уже 12 часов. А из этого детского сада малышей попросили забрать. В разгар рабочего дня нянечки и воспитатели вычерпывают воду", - говорит она.

Коммунальные службы города работают в авральном режиме, но справиться пока не могут: воды слишком много. Городские улицы превратились в реки. Грязные бурные потоки скатываются с сопок, затапливают ливневки. Дренажная система города просто не справляется.

Многие водители решили пересесть на общественный транспорт. Но он работает с перебоями: расписание автобусов изменили, а троллейбусы и трамваи с утра хотели снять с маршрутов по соображениям безопасности. Форсировать бурлящие потоки на машинах рискнули лишь единицы. Центр Владивостока, магазины и кафе затоплены. Их владельцы переживают даже не из-за испорченных товаров, а из-за сохранности зданий, поскольку вода в подвалах может размыть фундамент.

В ближайшие три дня, как заявляют эксперты, на улицах Владивостока лучше не появляться. Водителей просят воздержаться от поездок на автомобилях, работодатели объявляют вынужденные выходные. Кроме того, местных жителей просят запастись продуктами на несколько дней.

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