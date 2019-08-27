Президент России Владимир Путин в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019 показал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану лимузин российского производства Aurus проекта "Кортеж". Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Президенту Турции назвали цену лимузина - 18 миллионов рублей, он обещал подумать", - пишет Смирнов.

Ранее в ходе мероприятия Путин продемонстрировал Эрдогану истребитель пятого поколения Су-57.

12 августа о готовности закупить линейку российских представительских автомобилей Aurus заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Ранее сообщалось, что экспорт Aurus в Европу планируется начать в 2021 году.

Семейство автомобилей представительского класса Aurus состоит из лимузина, седана и минивэна. Владимир Путин прибыл на новом автомобиле Aurus на церемонию инаугурации 7 мая 2018 года.

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